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Блогер Стас Васильев признался, что хотел бы быть униженным на интервью у телеведущей Ксении Собчак

Шоу-бизнес
Блогер Стас Васильев признался, что хотел бы быть униженным на интервью у телеведущей Ксении Собчак

Блогер Стас Васильев заявил о том, что хотел бы прийти на интервью к телеведущей Ксении Собчак. Он добавил, что «не против, чтобы его унизили».

Об этом известный медийный деятель рассказал в интервью для проекта «Откровенно с Татаркой» YouTube. Он рассказал о своем интересе к шоу, в котором спикеры сталкиваются на почве разных интересов.

«Интересно, что она накопает. Я в принципе не против, чтобы меня вообще уничтожили, унизили», — признался блогер.

Однако во время эфира с известной телеведущей Васильев не планирует только отвечать на ее вопросы. У него самого также накопились претензии к Собчак. Он уверен, что такие дебаты помогут ему практиковаться в дискуссиях и увеличить аудиторию.

Ранее стало известно, что другой блогер, Валерия Чекалина, может стать фигурантом нового уголовного дела. На деятельность известной личности часто поступают жалобы от россиян.
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