«Способен воплощать на экране самых разных персонажей»: сценарист Вячеслав Лагунов раскрыл таланты Александра Тютрюмова

Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил режиссер, сценарист Вячеслав Лагунов.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на целом ряде проектов.
«Несмотря на то, что он закончил не актерский, а продюсерский факультет, он так много снимался, что иногда подсказывает режиссеру, как именно нужно поступить. Как продюсер, он полностью доверяет режиссеру. В моем творчестве он в режиссуру не лез: если мог что-то подсказать, я прислушивался», — сказал сценарист.
Вячеслав Лагунов также отметил, что Александр Тютрюмов обладает не только актерским талантом.
«Он еще и режиссер, снял два фильма. В документально-постановочном фильме он сыграл Ивана Крылова. Еще он сделал мелодраму “Искушение”. Свою роль он всегда выстраивает досконально. Вот, он играл у меня Алексея Толстого: начиная с грима, он все сам придумывал и делал. Замечательно сыграл в фильме о Мандельштаме», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, по словам режиссера этот артист любит и способен воплощать на экране самых разных персонажей.
«Иногда он с удовольствием берется за абсолютно нестандартные для него роли, чтобы отойти от образа военного, полицейского. В фильме “Весури”, например, он играл финского повара. По сюжету была военная пора, а она подкармливал пленных мальчиков. Получился совсем другой, добрый, образ. Там его даже трудно узнать», — заметил Вячеслав Лагунов.
В завершение он пожелал имениннику новых ролей, как актеру, и новых фильмов, как продюсеру.
Ранее актера Сергея Баталова через ФАН поздравила с днем рождения артистка Марина Яковлева. По словам собеседницы, именинник не только обладает ярким талантом, но и служит своей семье надежной опорой.