Косметолог Алтана Базылева: Выпадение волос у мужчин старше 40 обусловлено стрессом и болезнями

Облысение нередко встречается у мужчин старше 40 лет. Однако не всегда понятно, почему так происходит. Косметолог Алтана Базылева перечислила главные причины.
Специалист подчеркивает, что есть два вида облысения: андрогенетический и реактивный. Первый вариант вызван генетической предрасположенностью. Как правило, у родителей и их детей совпадают зоны облысения.
Второй вариант характерен для тех мужчин, которые перенесли болезни. Также причиной может стать прием лекарств, диета или стресс, сообщает издание «Газета.Ru».
По мнению специалиста, при обнаружении первых признаков необходимо обратиться к трихологу. Он поможет подобрать правильное лечение и выбрать те процедуры, которые помогут избавиться от проблемы.
В попытках решить проблему самостоятельно, многие выбирают различные средства против выпадения волос. По мнению врача-косметолога Алтаны Базылевой, поступать так нельзя. Подобные варианты ухода не дают никакого эффекта.