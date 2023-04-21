Песков рассказал, каким будет следующее кадровое назначение экс-главы Красноярского края Усса

Стоит отметить, что Владимир Путин ранее встретился с заместителем главы министерства финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край. Российский президент в беседе также отметил заслуги уходящего в отставку Усса, указав на то, что губернатор сделал все возможное для развития края.