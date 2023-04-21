Hill: 19 республиканцев призвали Байдена к прекращению поставок оружия Украине

Группа из 19 республиканцев в американском конгрессе призвала президента США Джо Байдена прекратить помощь Украине. Об этом говорится в совместном обращении.
Газета The Hill указывает, что в письме конгрессмены выразили обеспокоенность тем, что поддержка украинских военных является дальнейшей эскалацией конфликта. Члены Конгресса США от Республиканской партии заявили, что будут категорически выступать против будущих пакетов помощи, если они не будут нацелены на скорейшее завершение конфликта.
Конгрессмены заявили, что нынешняя стратегия Байдена подразумевает постоянную помощь и санкции. Такой подход ведет к эскалации и еще большему насилию, в результате чего угроза прямого столкновения с Россией растет. Республиканцы призвали Белый дом сосредоточиться на экономических и военных ресурсах США, а не выделять их на развитие конфликта.
Ранее Байден обсудил новые антироссийские санкции с главой Еврокомиссии. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».