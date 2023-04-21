Hill: 19 республиканцев призвали Байдена к прекращению поставок оружия Украине

Конгрессмены заявили, что нынешняя стратегия Байдена подразумевает постоянную помощь и санкции. Такой подход ведет к эскалации и еще большему насилию, в результате чего угроза прямого столкновения с Россией растет. Республиканцы призвали Белый дом сосредоточиться на экономических и военных ресурсах США, а не выделять их на развитие конфликта.