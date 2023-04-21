Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Турция запустила собственную добычу газа на черноморском месторождении

Экономика
Турция запустила собственную добычу газа на черноморском месторождении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о запуске добычи собственного газа с месторождения Сакарья в Черном море, передает Anadolu.

Сообщается, что на первом этапе добыча составит десять миллионов кубометров газа в сутки, а на втором – 40. Эрдоган считает, что этот проект покроет 30% потребности страны в голубом топливе. Он реализован в рекордно короткое время – 32 месяца.

Глава Турции отметил, что запуск добычи на своем месторождении – большой шаг к энергетической независимости. Он заявил, что граждане страны год смогут не оплачивать газ на кухне и при потреблении горячей воды, а также в ближайший месяц от всех платежей освобождаются домохозяйства. Так, топливо стало бесплатным для людей до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.

На данный момент Турция получает половину импортируемого топлива из России. С прошлого года страна считалась главным закупщиком российского газа.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в прошлом году Польша была самым большим импортером российской нефти в Евросоюзе.
месторождения газа турция газ черное море
Военкоры ФАН