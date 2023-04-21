Турция запустила собственную добычу газа на черноморском месторождении

Глава Турции отметил, что запуск добычи на своем месторождении – большой шаг к энергетической независимости. Он заявил, что граждане страны год смогут не оплачивать газ на кухне и при потреблении горячей воды, а также в ближайший месяц от всех платежей освобождаются домохозяйства. Так, топливо стало бесплатным для людей до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.