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Житель Тюмени зарегистрировал в квартире пять гастарбайтеров за бесплатный ремонт

Общество
Житель Тюмени зарегистрировал в квартире пять гастарбайтеров за бесплатный ремонт

В Тюмени местному жителю грозит тюремный срок до трех лет. Он прописал в квартире своей матери пятерых мигрантов. Уголовное дело направлено в мировой суд.

Мужчина откликнулся на объявление в газете с предложением легкого заработка. Нужно было фиктивно регистрировать на своей жилплощади иностранцев за вознаграждение, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».

Обвиняемый прописал в квартире своей матери пятерых мигрантов из ближнего зарубежья. За это они должны были бесплатно сделать там ремонт.

После вынесения приговора фиктивная регистрация иностранных граждан будет аннулирована, а их нахождение на территории Российской Федерации будет признано незаконным.
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