Житель Тюмени зарегистрировал в квартире пять гастарбайтеров за бесплатный ремонт

В Тюмени местному жителю грозит тюремный срок до трех лет. Он прописал в квартире своей матери пятерых мигрантов. Уголовное дело направлено в мировой суд.
Мужчина откликнулся на объявление в газете с предложением легкого заработка. Нужно было фиктивно регистрировать на своей жилплощади иностранцев за вознаграждение, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».
Обвиняемый прописал в квартире своей матери пятерых мигрантов из ближнего зарубежья. За это они должны были бесплатно сделать там ремонт.
После вынесения приговора фиктивная регистрация иностранных граждан будет аннулирована, а их нахождение на территории Российской Федерации будет признано незаконным.