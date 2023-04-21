Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил о планах КНР приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76

По словам чиновника, на российскую практику использования подобных самолетов обратили внимание не только в Китае, но и в Турции. Напомним, что руководитель МЧС РФ 20 апреля прибыл в столицу Индии Нью-Дели, чтобы принять участие в совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).