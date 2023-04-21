Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил о планах КНР приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76

Китай планирует приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76 с водосливными устройствами. Пекин также заинтересован в обучении экипажей для воздушных судов такого типа, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании в Нью-Дели.
По словам чиновника, на российскую практику использования подобных самолетов обратили внимание не только в Китае, но и в Турции. Напомним, что руководитель МЧС РФ 20 апреля прибыл в столицу Индии Нью-Дели, чтобы принять участие в совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее сообщалось, что в Пекине прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко с его коллегой из МИД КНР Дэном Ли. Дипломаты обсудили обстановку в Европе, отношения с Евросоюзом, а также вопросы военного строительства НАТО на фоне геополитических изменений.