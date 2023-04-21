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Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку на фоне обвинений в запугивании подчиненных

Политика
Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку на фоне обвинений в запугивании подчиненных

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб, оказавшийся в центре скандала об агрессивном поведении, написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее несколько подчиненных обвинили политика в непрофессионализме и запугивании сотрудников. На этом фоне началось расследование, за которое взялся королевский адвокат Эдам Толли.

Специалист предоставил результаты проверки лично главе английского правительства Риши Сунаку, после чего его заместитель решил уйти в отставку. В своем заявлении Рааб отметил, что «обязан» покинуть должность.

«Для меня было честью служить вам в качестве заместителя премьер-министра, министра юстиции и лорд-канцлера», — добавил он.

Меж тем стало известно о начале расследования в отношении самого главы кабинета министров. Как сообщили в парламенте Соединенного королевства, вопросы вызвала декларация финансовых интересов Риши Сунака.
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