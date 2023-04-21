Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку на фоне обвинений в запугивании подчиненных

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб, оказавшийся в центре скандала об агрессивном поведении, написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Ранее несколько подчиненных обвинили политика в непрофессионализме и запугивании сотрудников. На этом фоне началось расследование, за которое взялся королевский адвокат Эдам Толли.
Специалист предоставил результаты проверки лично главе английского правительства Риши Сунаку, после чего его заместитель решил уйти в отставку. В своем заявлении Рааб отметил, что «обязан» покинуть должность.
«Для меня было честью служить вам в качестве заместителя премьер-министра, министра юстиции и лорд-канцлера», — добавил он.
Меж тем стало известно о начале расследования в отношении самого главы кабинета министров. Как сообщили в парламенте Соединенного королевства, вопросы вызвала декларация финансовых интересов Риши Сунака.