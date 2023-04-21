Мошенники выманивают дорогие протезы у инвалидов в Нижегородской области

В результате инвалиды остались без протезов. В Социальном фонде России по Нижегородской области заявили, что сотрудники организации никаких изъятий протезов не проводили. Известно, что в полицию в связи с вышеуказанными эпизодами мошенничества поступило уже шесть заявлений. В настоящее время уголовное дело пока не возбудили.