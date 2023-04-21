Мошенники выманивают дорогие протезы у инвалидов в Нижегородской области

Неизвестные при помощи обмана забирают протезы ног у инвалидов в Нижегородской области. Жертвами аферистов стали уже восемь жителей региона.
Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», обманутые граждане сообщили, что к ним на дом пришли трое мужчин, которые выдавали себя за специалистов компании-производителя и социального страхования. «Специалисты» попросили у инвалидов предоставить им новые протезы для проведения проверки, пояснив, что приспособления якобы нуждаются в переделке или доработке.
В результате инвалиды остались без протезов. В Социальном фонде России по Нижегородской области заявили, что сотрудники организации никаких изъятий протезов не проводили. Известно, что в полицию в связи с вышеуказанными эпизодами мошенничества поступило уже шесть заявлений. В настоящее время уголовное дело пока не возбудили.