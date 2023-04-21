Полиция задержала студента семинарии за прямой эфир на территории Киево-Печерской лавры

По данным УПЦ, всем присутствующим на территории монастыря запрещено производить фото- и видеосъемку. Всех, кто продолжает это делать, полиция обыскивает и угрожает арестом. Только телеканалу 5.ua экс-президента Петра Порошенко, который стоит у истоков создания раскольнической ПЦУ, власти позволили производить съемку.