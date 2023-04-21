Полиция задержала студента семинарии за прямой эфир на территории Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской лавре сотрудники полиции арестовали студента духовной семинарии Киева за съемку в режиме прямого эфира на территории заповедника. Он фиксировал незаконные действия, совершавшиеся против прихожан и церковнослужителей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
По данным канала, Михаил Працюк был задержан за съемку незаконного захвата лаврских построек, применения физической силы в отношении верующих представителей заповедника и полиции на территории лавры. Студент на личной странице в социальной сети в прямых эфирах освещал ситуацию с Киево-Печерским монастырем.
Сообщается, что Михаила посадили в автомобиль и запретили продолжать снимать. На последних кадрах он требует, чтобы ему вызвали адвоката.
По данным УПЦ, всем присутствующим на территории монастыря запрещено производить фото- и видеосъемку. Всех, кто продолжает это делать, полиция обыскивает и угрожает арестом. Только телеканалу 5.ua экс-президента Петра Порошенко, который стоит у истоков создания раскольнической ПЦУ, власти позволили производить съемку.
Ранее адвокат Никита Чекман рассказал, что вход в Киево-Печерскую лавру заблокирован для прихожан.