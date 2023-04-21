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В минобороны ФРГ назвали «абсолютно нормальным» проведение ВСУ операций на территории России

Политика
В минобороны ФРГ назвали «абсолютно нормальным» проведение ВСУ операций на территории России

Министр обороны Германии Борис Писториус одобрил проведение боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) операций на российской территории.

Немецкий чиновник заявил о необходимости «проводить различия». Он признался, что считает операции украинских военнослужащих на территории России «абсолютно нормальным» явлением, если они проводятся, чтобы «отрезать пути снабжения».

«Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», — подчеркнул Писториус.

Читатели издания Exxpress ранее резко отреагировали на визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. По мнению некоторых из них, ему стоило там и остаться.
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