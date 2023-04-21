Во время взрыва в Белгороде на проспекте Ватутина никто из автомобилистов сильно не пострадал

Экстренные службы рассказали о подробностях взрыва в Белгороде. Они подчеркнули, что во взлетевшей машине не было людей, поэтому никто и не пострадал.
Слова источника в профильной организации приводит Telegram-канал SHOT. Сообщается, что автомобиль подлетел на 40 метров в высоту. Падение отразилось на внешнем виде. Кузов был сильно поврежден, колесная ось была практически оторвана, все стекла авто были также разбиты.
Однако от произошедшего никто не пострадал, так как внутри не было людей. Во время взрыва у машины включились фары из-за сработавшей сигнализации. Автотранспорт уже сняли с крыши супермаркета, куда ее закинула взрывная волна.
Ранее сообщалось, что после инцидента на место приехали дорожные службы. Они активно взялись за ремонт пострадавшего участка магистрали. Однако полностью завершить процесс не дают погодные условия.