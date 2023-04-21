Депутат Курской облдумы предложил Радоницу сделать выходным днем

Депутат Курской областной думы Николай Карцев выступил с интересной инициативой.
В ходе заседания облдумы Карцев заявил, что имеет смысл предоставить жителям региона выходной день, когда отмечается религиозный праздник Радоница. По словам Карцева, тогда граждане смогут посетить могилы своих родственников во вторник (на девятый день после Пасхи), сообщает dddkursk.ru.
Как пояснил Карцев, среди православных верующих Радоница является днем общецерковного поминовения усопших. Спикер облдумы Юрий Амерев признал, что это предложение стоит обсудить в комитетах и представить свои выводы губернатору региона.