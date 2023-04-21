Депутат Курской облдумы предложил Радоницу сделать выходным днем

В ходе заседания облдумы Карцев заявил, что имеет смысл предоставить жителям региона выходной день, когда отмечается религиозный праздник Радоница. По словам Карцева, тогда граждане смогут посетить могилы своих родственников во вторник (на девятый день после Пасхи), сообщает dddkursk.ru.