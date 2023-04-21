Почти 60 пожаров зарегистрировано в Башкирии за истекшие сутки

С начала нынешнего года на территории республики в сумме произошло 2 709 пожаров. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было зафиксировано 1 954 пожара. В 2023 году в огне погиб 101 человек, что на 29 человек больше, чем в 2022 году.