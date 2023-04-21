Почти 60 пожаров зарегистрировано в Башкирии за истекшие сутки

По данным МЧС, в Башкирии за минувшие сутки произошло 58 техногенных пожаров. В огне погибли два жителя Чишминского района, еще двое серьезно пострадали (Баймакский и Уфимский районы).
Кроме того, было отмечено 11 возгораний сухой травы общей площадью 7,558 гектара, которые были своевременно ликвидированы, сообщает сетевое издание UfacityNews.ru. С начала 2023 года в Башкирии зарегистрировано 582 ландшафтных пожара, общая площадь которых составила 573,2038 гектара.
С начала нынешнего года на территории республики в сумме произошло 2 709 пожаров. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было зафиксировано 1 954 пожара. В 2023 году в огне погиб 101 человек, что на 29 человек больше, чем в 2022 году.