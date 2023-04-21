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Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что попытка отменить российскую культуру будет ошибочным жестом

Политика
Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что попытка отменить российскую культуру будет ошибочным жестом

Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что российская культура является неотъемлемой частью европейской. По его словам, ее отмена будет ошибочным жестом. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

Итальянский лидер отметил, что после начала СВО на Украине, появился «соблазн отказаться от русских произведений в программах культурных мероприятий». По мнению Матареллы, не следует избавляться от русской литературы и искусства, так как это позволит «свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является и культура».

Матарелла вспомнил афоризм из комедии драматурга Древнего Рима Публия Теренция «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Цитата навела его на мысль, что к культуре можно подходить только со стороны открытости, любознательности, ознакомления и сравнения. Только тогда, по его мнению, рождается прогресс. Отказ или отмена ту не при чем.

Ранее режиссер Кустурица заявил о невозможности отмены русской культуры.
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