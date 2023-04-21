Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что попытка отменить российскую культуру будет ошибочным жестом

Матарелла вспомнил афоризм из комедии драматурга Древнего Рима Публия Теренция «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Цитата навела его на мысль, что к культуре можно подходить только со стороны открытости, любознательности, ознакомления и сравнения. Только тогда, по его мнению, рождается прогресс. Отказ или отмена ту не при чем.