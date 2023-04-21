Отзыв нескольких серий антигистаминного препарата «Преднизолон Эльфа» подтвердили в Росздравнадзоре

Представители Росздравнадзора подтвердили отзыв нескольких серий антигистаминного препарата «Преднизолон Эльфа». Произведенное в Индии лекарство отбраковывают из-за «механических включений», пишут «Известия».
По данным ведомства, подобное никак не повлияет на обеспечение россиян лекарственными средствами указанного типа, так как отечественный рынок не страдает от нехватки препаратов преднизолона. Напомним, что «Преднизолон Эльфа» является лечебным средством широкого спектра действия. Его используют при аллергиях, в том числе для купирования острых аллергических реакций, а также бронхиальной астме.
Ранее сообщалось, что российские аптечные сети пожаловались на продажу неправильно упакованного препарата для терапии диабета «Оземпик» по завышенной цене. По данным фармацевтов, стоимость лекарства в четыре разы выше предельной.