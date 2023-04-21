Отзыв нескольких серий антигистаминного препарата «Преднизолон Эльфа» подтвердили в Росздравнадзоре

По данным ведомства, подобное никак не повлияет на обеспечение россиян лекарственными средствами указанного типа, так как отечественный рынок не страдает от нехватки препаратов преднизолона. Напомним, что «Преднизолон Эльфа» является лечебным средством широкого спектра действия. Его используют при аллергиях, в том числе для купирования острых аллергических реакций, а также бронхиальной астме.