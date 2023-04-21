Проверка деклараций, предоставленных кремлевскими чиновниками, занимает много времени. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что анализ отчетов все еще не завершен.
Как он отметил, соответствующие документы были сданы к первому апреля. После этого специалисты антикоррупционного подразделения при администрации главы государства приступили к их сверке. Песков также добавил, что в 2023 году появление деклараций в общем доступе не предусмотрено.
«Проверки продолжаются длительное время», — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее западные СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Германии с целью создания коалиции против военной помощи для Украины. Однако данные сведения не имеют ничего общего с реальностью, указал Песков в беседе с газетой The Washington Post.