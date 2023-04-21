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Пресс-секретарь Кремля Песков: Проверка деклараций чиновников занимает длительное время

Политика
Пресс-секретарь Кремля Песков: Проверка деклараций чиновников занимает длительное время

Проверка деклараций, предоставленных кремлевскими чиновниками, занимает много времени. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что анализ отчетов все еще не завершен.

Как он отметил, соответствующие документы были сданы к первому апреля. После этого специалисты антикоррупционного подразделения при администрации главы государства приступили к их сверке. Песков также добавил, что в 2023 году появление деклараций в общем доступе не предусмотрено.

«Проверки продолжаются длительное время», — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее западные СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Германии с целью создания коалиции против военной помощи для Украины. Однако данные сведения не имеют ничего общего с реальностью, указал Песков в беседе с газетой The Washington Post.
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