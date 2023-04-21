Гражданин Украины был осужден на семь лет в Крыму за финансирование НВФ

Киевский районный суд Симферополя приговорил гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Задержание украинца произошло в июле 2022 года, во время его попытки въехать на территорию полуострова. После расследования было установлено, что украинец занимался снабжением незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым».
«Киевский районный суд Симферополя признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима», — говорится в сообщении УФСБ.
Ранее УФСБ по ДНР сообщило, что готовивший нападение на главу Горловки мужчина был завербован СБУ. Сообщается, что в задачи украинского агента входила передача данных украинской стороне о расположении и передвижении подразделений ВС России в районе Горловки и Енакиево.