Гражданин Украины был осужден на семь лет в Крыму за финансирование НВФ

Ранее УФСБ по ДНР сообщило, что готовивший нападение на главу Горловки мужчина был завербован СБУ. Сообщается, что в задачи украинского агента входила передача данных украинской стороне о расположении и передвижении подразделений ВС России в районе Горловки и Енакиево.