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Посланник ООН в Ливии поздравил граждан страны с праздником Ид аль-Фитр

Весь мир
Посланник ООН в Ливии поздравил граждан страны с праздником Ид аль-Фитр

Триполи, 21 апреля. Глава миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Абдулай Батили поздравил граждан североафриканского государства с праздником Ид аль-Фитр, пишут арабские СМИ.

«По случаю события я выражаю свои самые теплые поздравления и искренние пожелания всем ливийцам внутри страны и за ее пределами, желая, чтобы этот день, следующий за месяцем Рамадан, стал стимулом для укрепления солидарности во имя мира и национального единства среди сынова ливийского народа», — говорится в заявлении Батили.

По этому случаю глава миссии призвал всех региональных политических деятелей, руководителей вооруженных сил и служб безопасности поддержать стремление ООН по проведению выборов до конца этого года.

«Ливийский народ стремится перевернуть страницу страданий и раскола и с нетерпением ожидает открытия новой главы мира, стабильности и процветания на своей дорогой родине. Давайте не подведем их», — заключил Батили.

Ранее состоялась встреча главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтар с главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Абдулаем Батили.
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