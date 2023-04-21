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Компания по производству батареек «Duracell» покидает российский рынок

Экономика
Компания по производству батареек «Duracell» покидает российский рынок

Компания «Duracell», которая занимается производством батарей и аккумуляторов, уходит из России, сообщает Telegram-канал Mash.

По предоставленным сведениям, «Duracell» уходит из-за полного прекращения сотрудничества России с заводом компании в Бельгии. Данное решение принято акционерами.

Руководство компании распорядилось расторгнуть все действующие соглашения в одностороннем порядке, продать запасы, рассчитаться с сотрудниками и разослать партнерам официальные прощальные письма. «Duracell» была одним из лидеров на российском рынке в своей сфере.

Ранее сообщалось, что покинувшие российский рынок бренды потеряли около двух миллиардов долларов.
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