Компания по производству батареек «Duracell» покидает российский рынок

Компания «Duracell», которая занимается производством батарей и аккумуляторов, уходит из России, сообщает Telegram-канал Mash.
По предоставленным сведениям, «Duracell» уходит из-за полного прекращения сотрудничества России с заводом компании в Бельгии. Данное решение принято акционерами.
Руководство компании распорядилось расторгнуть все действующие соглашения в одностороннем порядке, продать запасы, рассчитаться с сотрудниками и разослать партнерам официальные прощальные письма. «Duracell» была одним из лидеров на российском рынке в своей сфере.
Ранее сообщалось, что покинувшие российский рынок бренды потеряли около двух миллиардов долларов.