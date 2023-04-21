Украинский морпех получил 3,5 года тюрьмы за участие в запрещенном «Правом секторе»*

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал стрелка морской пехоты ВСУ виновным в участии в организации «Правый сектор»✱ (запрещенная на территории РФ экстремистская организация), сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По предварительной информации, мужчина был взят в плен в Мариуполе во время захвата российскими войсками завода «Азовсталь». Позже ему предъявили обвинение по статье 282 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).
Военному назначено наказание в виде лишения свободы сроком в три с половиной года. Отбывать его бывший морпех будет в колонии общего режима, сообщили в ведомстве.
Ранее в Абакане военнослужащего признали виновным по делу о выносе патронов за пределы части. Сержант пытался продать украденные боеприпасы через интернет.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация