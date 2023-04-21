Волонтеры РФ доставили наборы развивающих игрушек в два детсада на Херсонщине

Одно из них — поселок городского типа Рыково. В нем живут несколько тысяч человек и детский сад — объект стратегический. По словам местных жителей, особенно важен он для родителей, которые весь день заняты на работе. В детском саду есть все необходимое — в нем тепло, светло, заботливые воспитатели и вкусные обеды. Но здесь очень не хватало игрушек, особенно развивающих. В учреждении находятся почти 60 воспитанников. Инвентарь и книги, которые привезли волонтеры, очень помогут в учебном процессе.