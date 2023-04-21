Волонтеры РФ доставили наборы развивающих игрушек в два детсада на Херсонщине

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне добровольцы доставили большую партию помощи в два небольших поселения под Геническом.
Одно из них — поселок городского типа Рыково. В нем живут несколько тысяч человек и детский сад — объект стратегический. По словам местных жителей, особенно важен он для родителей, которые весь день заняты на работе. В детском саду есть все необходимое — в нем тепло, светло, заботливые воспитатели и вкусные обеды. Но здесь очень не хватало игрушек, особенно развивающих. В учреждении находятся почти 60 воспитанников. Инвентарь и книги, которые привезли волонтеры, очень помогут в учебном процессе.
«Садик посещают разные возрастные группы, детки ходят к нам с удовольствием, воспитатели у нас опытные. Сегодня нам привезли и литературу на русском, и игрушки, которых нам сейчас остро не хватает. Наша деятельность — дошкольная, она основывается на играх. Поэтому нам очень пригодится то, что доставили нам сегодня — наборы и для сюжетных игр, и для спортивных. Хочу сказать огромное спасибо волонтерам за такое внимание», — поделилась заведующая детским садом «Росинка» Татьяна Калиночкина.
В селе Домогаровка детский сад меньше по размерам, в нем в разных группах находятся около 25 детей. Но и здесь очень востребованы развивающие игры. Малыши обрадовались подаркам, которые привезли активисты — это разноцветные мячи, наборы для бадминтона, конструкторы и т. д.
«Мы привезли гуманитарную помощь в детские сады, потому что получили соответствующий запрос. Местные жители написали нам, что в этих детских садах нет игрушек, литературы. Я считаю, что мы отработали достаточно оперативно», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Внимание на проблемы двух детских садов первой обратила жительница Генического округа Наталья Белик. Именно она сообщила волонтерам о нехватке игрушек.
«У нас в детских садах давно не хватало именно игрушек. Нужны были и мячи, и настольные игры, и книжки на русском. Я написала письмо в Гуманитарный центр, и с помощью соседки отослала его по электронной почте волонтерам. Меня поразило, что на это был моментальный ответ: ребята из миссии приехали, и тут же привезли подарки нашим детям», — рассказала жительница Генического района Наталья Белик.
Гуманитарный груз, который добровольцы передали в детские сады, поступил от неравнодушных жителей Воронежа. Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 182 тысяч человек (2 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (182 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.