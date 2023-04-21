Во Франции зафиксировали рекордное обрушение рейтинга Макрона на фоне протестов

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордного минимума, гласят данные опроса, проведенного BVA. Резкое обрушение показателей зафиксировано на фоне массовых протестов в Пятой республике.
По данным аналитиков, лишь 26% жителей Франции одобряют действия Макрона. Большинство граждан придерживается противоположной точки зрения.
Возмущение в Пятой республике не утихает. Жители Франции не согласны с необходимостью поспешного принятия пенсионной реформы. Ранее они собрались перед мэрией Парижа и начали стучать ложками по кастрюлям.