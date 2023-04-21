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Власти Буркина-Фасо пожертвовали более 40 тонн продовольствия беженцам в центральной части страны

Весь мир
Власти Буркина-Фасо пожертвовали более 40 тонн продовольствия беженцам в центральной части страны

Уагадугу, 21 апреля. Делегация чиновников Буркина-Фасо посетила лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в коммуне Нагреонго.

Госслужащие пообщались с беженцами, а также поблагодарили граждан, которые предоставили место для размещения ВПЛ. Парламентарии ознакомились с жилищными условиями в общине и заявили, что примут меры для устранения ряда проблем.

Делегация чиновников, состоящая из глав нескольких министерств, передала внутренне перемещенным лицам более 40 тонн гуманитарной помощи. В пожертвование вошли мешки с несколькими злаковыми культурами и зерном.

Ранее представители Ассоциации общественных организаций Буркина-Фасо посетили лагеря беженцев в центральной части республики. Волонтеры привезли соотечественникам продукты питания и товары первой необходимости.

Кроме того, представители Международной африканской текстильной ярмарки (SITA) открыли трехнедельные курсы обучения ткацкому ремеслу для ВПЛ из провинций Бам, Намененга и Санматенга. Первая группа из 50 женщин прошла обучение и получила сертификаты, а также наборы инструментов.
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