Власти Буркина-Фасо пожертвовали более 40 тонн продовольствия беженцам в центральной части страны

Уагадугу, 21 апреля. Делегация чиновников Буркина-Фасо посетила лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в коммуне Нагреонго.
Госслужащие пообщались с беженцами, а также поблагодарили граждан, которые предоставили место для размещения ВПЛ. Парламентарии ознакомились с жилищными условиями в общине и заявили, что примут меры для устранения ряда проблем.
Делегация чиновников, состоящая из глав нескольких министерств, передала внутренне перемещенным лицам более 40 тонн гуманитарной помощи. В пожертвование вошли мешки с несколькими злаковыми культурами и зерном.
Ранее представители Ассоциации общественных организаций Буркина-Фасо посетили лагеря беженцев в центральной части республики. Волонтеры привезли соотечественникам продукты питания и товары первой необходимости.
Кроме того, представители Международной африканской текстильной ярмарки (SITA) открыли трехнедельные курсы обучения ткацкому ремеслу для ВПЛ из провинций Бам, Намененга и Санматенга. Первая группа из 50 женщин прошла обучение и получила сертификаты, а также наборы инструментов.