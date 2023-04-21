Глава Пентагона Остин на встрече с министром обороны Украины Резниковым раскрыл планы США по помощи Киеву

Ранее Ллойдд Остин поделился статистикой по направленному на территорию Украины вооружению. По его данным, с момент начала спецоперации страны НАТО снабдили киевский режим техникой на 50 миллиардов долларов. Однако он не рассказал, какой вклад внес Белый дом.