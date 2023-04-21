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Глава Пентагона Остин на встрече с министром обороны Украины Резниковым раскрыл планы США по помощи Киеву

Политика
Глава Пентагона Остин на встрече с министром обороны Украины Резниковым раскрыл планы США по помощи Киеву

Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Подробности сообщило информационное агентство ведомства.

Мероприятие прошло перед заседанием в формате «Рамштайн». Сам Остин также поделился впечатлениями от обсуждения рабочих вопросов с украинским коллегой.

В своем аккаунте в соцсети Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) он назвал Резникова «хорошим другом». Кроме того, он заявил о планах Америки отправлять новое вооружение Киеву.

«Мы будет поддерживать вас столько, сколько вам это понадобится», — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее Ллойдд Остин поделился статистикой по направленному на территорию Украины вооружению. По его данным, с момент начала спецоперации страны НАТО снабдили киевский режим техникой на 50 миллиардов долларов. Однако он не рассказал, какой вклад внес Белый дом.
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