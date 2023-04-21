Инспектор ДПС из Ульяновска спас лежавшего шофера во время самопроизвольного движения фуры

Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», дорожный полицейский находился на посту и наблюдал за обстановкой. Затем сотрудник ДПС услышал крики о помощи. Оказалось, что большегруз с полуприцепом марки «SKANIA», ранее притормозивший на обочине, вдруг покатился с горки в обратном направлении. В это время под кабиной лежал водитель, ремонтировавший тормозную систему.