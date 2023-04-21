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Инспектор ДПС из Ульяновска спас лежавшего шофера во время самопроизвольного движения фуры

Происшествия
Инспектор ДПС из Ульяновска спас лежавшего шофера во время самопроизвольного движения фуры

Ульяновский госавтоинспектор спас автомобилиста из Нижнего Новгорода на дороге «Саранск-Сурское-Ульяновск», около села Прислониха Карсунского района.

Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», дорожный полицейский находился на посту и наблюдал за обстановкой. Затем сотрудник ДПС услышал крики о помощи. Оказалось, что большегруз с полуприцепом марки «SKANIA», ранее притормозивший на обочине, вдруг покатился с горки в обратном направлении. В это время под кабиной лежал водитель, ремонтировавший тормозную систему.

Автоинспектор сразу же бросился на выручку нижегородцу, запрыгнул в кабину и остановил грузовик, зажав рычаг тормоза. После этого правоохранитель помог шоферу выбраться из-под кабины и оказал ему первую помощь. Водитель фуры поблагодарил полицейского за спасение и вскоре отправился далее по своему маршруту.
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