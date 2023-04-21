Глава Суверенного совета Судана заявил о решимости передать власть гражданским силам

Хартум, 21 апреля. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о намерении продолжать переход к гражданскому правлению в стране, пишут арабские СМИ.
Он выступил с речью, в которой объявил о полной решимости защитить демократию в государстве.
«Мы уверены, что преодолеем это испытание таким образом, чтобы сохранить единство страны и безопасный переход к гражданскому правлению», — отметил он.
Кроме того, глава ВС республики выразил обеспокоенность происходящими в Хартуме событиями и за суданский народ, который пребывает в эпицентре вооруженного столкновения.
«Опустошение, разрушения и звуки пуль не оставили места для радости, которой заслуживают суданцы», — заключил Аль-Бурхан.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что подразделениям удалось нейтрализовать около 85% бронетехники армии Судана и почти всю военную авиацию.