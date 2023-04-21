В Киево-Печерской лавре прихожан причастили через забор из-за блокированного полицией входа на территорию храма

Священнослужители Киево-Печерской лавры причастили прихожан через забор из-за блокированного полицией входа на территорию одного из храмов обители. Об этом пишет Telegram-канал RT.
По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов заперли ворота, которые ведут на территорию храма Иконы Божией Матери. В этот момент в религиозном сооружении шла служба, но некоторые прихожане не успели войти внутрь. Поскольку их не пустили, священникам пришлось совершать обряд причащения на улице через кованый забор.
Ранее сообщалось, что полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), украинские силовики срезали замки в 44 корпусе монастыря.