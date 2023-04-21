В Киево-Печерской лавре прихожан причастили через забор из-за блокированного полицией входа на территорию храма

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов заперли ворота, которые ведут на территорию храма Иконы Божией Матери. В этот момент в религиозном сооружении шла служба, но некоторые прихожане не успели войти внутрь. Поскольку их не пустили, священникам пришлось совершать обряд причащения на улице через кованый забор.