Российские артиллеристы ликвидировали украинские гаубицы Д-30 и «Мста-Б» под Херсоном

Артиллерия ВС России уничтожила под Херсоном украинские гаубицы Д-30 и «Мста-б» вместе с личным составом и боекомплектом. Об этом сообщил РИА Новости источник, который знаком с ситуацией.
Данные гаубицы украинцы использовали для нанесения ударов по городам на противоположном берегу Днепра. Артиллерийская установка 2А65 «Мста-Б» располагалась рядом с населенным пунктом Кизомыс. Сообщается, что пять военных ВСУ погибли, двое ранены.
«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, трое военнослужащих ВСУ погибли, троих ранило», — сообщил источник.
Ранее российские военные ликвидировали понтонную переправу и два склада ВСУ на лисичанском направлении. Отмечается, что задачу осуществил расчет гаубиц Д-30.