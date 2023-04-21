Житель Удмуртии приковал жену к батарее

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по делу о жестокой выходке жителя Каракулинского района.
По данным ведомства, 58-летний мужчина сначала сильно избил свою супругу, а потом приковал ее цепью к батарее отопления. Затем запер входную дверь в дом на амбарный замок и отправился в соседний район на поиски работы, сообщает ИА «СУСАНИН».
Униженная и лишенная свободы действий женщина провела в таком положении более пяти часов. Местной полиции удалось найти и задержать домашнего тирана. В его отношении возбуждено уголовное дело, которое вскоре рассмотрит суд.