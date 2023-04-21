Житель Удмуртии приковал жену к батарее

По данным ведомства, 58-летний мужчина сначала сильно избил свою супругу, а потом приковал ее цепью к батарее отопления. Затем запер входную дверь в дом на амбарный замок и отправился в соседний район на поиски работы, сообщает ИА «СУСАНИН».