В Турции за кражу часов арестовали великого архимандрита Константинопольского патриархата

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был задержан полицией Турции, его подозревают в краже дорогих часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Этникос Кирикас».
По данным, карманные часы были изготовлены для коллекции в 1800 году, и несут очень большую ценность. Именно за эти часы патриарху приписали обвинения.
Также сообщается, что после вмешательства полицейской охраны патриарха Варфоломея, задержанного архимандрита отпустили. Он был отправлен в бессрочный отпуск самим патриархом.
Источник в Фанаре уточняет, Архиепископ Константинополя обеспокоен и опечален этим инцидентом, потому что он широко обсуждается прессой.
Ранее полицейские Хартфордшира опубликовали видеозапись, на которой изображен вор, укравший брендовую сумку, который очень похож на принца Гарри.