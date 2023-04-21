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В Турции за кражу часов арестовали великого архимандрита Константинопольского патриархата

Происшествия
В Турции за кражу часов арестовали великого архимандрита Константинопольского патриархата

Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был задержан полицией Турции, его подозревают в краже дорогих часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Этникос Кирикас».

По данным, карманные часы были изготовлены для коллекции в 1800 году, и несут очень большую ценность. Именно за эти часы патриарху приписали обвинения.

Также сообщается, что после вмешательства полицейской охраны патриарха Варфоломея, задержанного архимандрита отпустили. Он был отправлен в бессрочный отпуск самим патриархом.

Источник в Фанаре уточняет, Архиепископ Константинополя обеспокоен и опечален этим инцидентом, потому что он широко обсуждается прессой.

Ранее полицейские Хартфордшира опубликовали видеозапись, на которой изображен вор, укравший брендовую сумку, который очень похож на принца Гарри.
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