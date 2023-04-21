«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Анатолий Вассерман

Федеральное агентство новостей представляет новый выпуск программы «Грани свободы». В гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада — российский государственный и политический деятель Анатолий Вассерман.
Герой выпуска рассказал, почему американцы постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран, и раскрыл причину попыток США втянуть Китай в войну с Тайванем.
«С тех пор как Китай превзошел Штаты по промышленному и оборонному производству и формальному ВВП, США не видят никакого способа сохранить лидерство, кроме обрушения экономики Китая. Для этой цели им очень выгодно втянуть Китай в войну с Тайванем» — считает Вассерман.
Политик также спрогнозировал, как распределятся силы нового миропорядка по завершении специальной военной операции, и рассказал о киевском терроре против русских на Украине, гонениях на православие и контрнаступлении, которое по слухам должно начаться в ближайшее время. Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Грани свободы» с Мирой Тэрада.