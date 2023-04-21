«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Анатолий Вассерман

Политик также спрогнозировал, как распределятся силы нового миропорядка по завершении специальной военной операции, и рассказал о киевском терроре против русских на Украине, гонениях на православие и контрнаступлении, которое по слухам должно начаться в ближайшее время. Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Грани свободы» с Мирой Тэрада.