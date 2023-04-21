Пресс-секретарь президента Песков: у Кремля нет времени на вмешательство во внутренние дела других стран

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о вмешательстве России во внутренние дела Германии. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью для газеты The Washington Post.
Ранее западные СМИ со ссылкой на спецслужбы распространили данные, согласно которым Москва якобы пытается подорвать единство западных государств по вопросу поддержки Киева. В частности, речь шла о намерении повлиять на Берлин и создать коалицию против поставок вооружений в зону конфликта.
«Это на сто процентов фейк. Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела других стран], а сейчас у нас на самом деле нет времени на это», — прокомментировал Песков.
В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу для участия в переговорах с главой государства Владимиром Зеленским. После этого политик заявил, что все в военном блоке поддерживают присоединение Киева к организации.