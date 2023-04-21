Пресс-секретарь президента Песков: у Кремля нет времени на вмешательство во внутренние дела других стран

В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу для участия в переговорах с главой государства Владимиром Зеленским. После этого политик заявил, что все в военном блоке поддерживают присоединение Киева к организации.