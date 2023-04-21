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Сотрудники МЧС Магнитогорска борются с ландшафтными пожарами

Сотрудники МЧС Магнитогорска борются с ландшафтными пожарами

В Магнитогорске и окрестностях продолжаются ландшафтные пожары. На этот раз загорелась трава неподалеку от Южного городского кладбища.

Огонь быстро распространяется по сухой растительности. Черный дым виден на расстоянии нескольких километров, сообщает сетевое издание «Вечерний Магнитогорск». Местные жители опасаются, что пламя может добраться до могил.

Сотрудники регионального МЧС прибыли на место возгорания. По данным пресс-службы МЧС РФ по Челябинской области, на месте пожара работают четыре единицы специальной техники и 24 человека личного состава Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.
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