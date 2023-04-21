Глава Пентагона Ллойд Остин: НАТО оказала военную помощь Украине в размере 55 млрд долларов с начала конфликта

Совокупный объем военной помощи Украине, оказанной странами НАТО с начала спецоперации России, превысил 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона выступил в преддверии очередного заседания контактной группы по Украине. Мероприятие проходит на военной базе Рамштайн в Германии.
Остин отметил, что участники контактной группы оказали помощь в размере 55 миллиардов долларов. При этом он не уточнил, какой вклад совершили США отдельно.
Ранее сообщалось, что страны НАТО обсудят в Рамштайне предоставление Украине различных типов самолетов. Генсек Альянса Йенс Столтенберг указал, что Польша и Словакия уже поставили украинской стороне ряд самолетов МиГ-29.