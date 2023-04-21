Актриса Настасья Самбурская на кинофестивале предстала в черном платье с откровенным декольте

Актриса Настасья Самбурская покорила красную дорожку 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), явившись в черном платье с откровенным вырезом. Об этом сообщает lenta.ru.
Выбор звезды пал на роскошное корсетное платье глубоко-черного цвета. Бархатная ткань выгодно подчеркнула силуэт «песочные часы», а длинные перчатки — изысканность и утонченность актрисы. Весь образ дополнила уверенная улыбка девушки. Но главным акцентом стало нечто другое — все фотовспышки были направлены на зону декольте Самбурской. Соответствующие публикации уже появились у звезды в соцсетях.
Также на красной дорожке предстали блогерша Ида Галич, актрисы Любовь Толкалина и Анна Хилькевич и телеведущая Алена Водонаева.
Ранее актриса и певица Самбурская рассказала поклонникам про особенности своей диеты.