Актриса Настасья Самбурская на кинофестивале предстала в черном платье с откровенным декольте

Выбор звезды пал на роскошное корсетное платье глубоко-черного цвета. Бархатная ткань выгодно подчеркнула силуэт «песочные часы», а длинные перчатки — изысканность и утонченность актрисы. Весь образ дополнила уверенная улыбка девушки. Но главным акцентом стало нечто другое — все фотовспышки были направлены на зону декольте Самбурской. Соответствующие публикации уже появились у звезды в соцсетях.