Журналистку СМИ-иноагента DOXA Марию Меньшикову подозревают в оправдании терроризма

Дело было возбуждено по второй части статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Меньшиковой грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент журналистка находится не в России.