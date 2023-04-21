Журналистку СМИ-иноагента DOXA Марию Меньшикову подозревают в оправдании терроризма

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки издания DOXA (призвана экстремистской организацией на территории РФ) Марии Меньшиковой. По версии следствия, она оправдывала терроризм.
Как сообщает Telegram-канал «База», речь идет о публикации в официальном сообществе организации в социальной сети «ВКонтакте». Авторы призывали написать письма в поддержку тех, кто был задержан за поджоги военкоматов.
Дело было возбуждено по второй части статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Меньшиковой грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент журналистка находится не в России.
Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил приравнять русофобию к терроризму. По мнению парламентария, в рамках инициативы также необходимо выслать из страны тех депутатов, чьи страны поддерживают антироссийскую идеологию.