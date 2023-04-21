Задержанного по обвинению в госизмене жителя Севастополя подозревают в подготовке теракта

В сообщении указано, что 47-летний житель Севастополя, который обвиняется в госизмене, планировал совершить террористический акт. Речь идет о подготовке поджога административного здания в городе. Обвиняемый запасался необходимыми ему средствами и орудиями, создавал определенные условия для совершения преступления, но не смог довести дело до конца в связи с арестом.