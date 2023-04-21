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Задержанного по обвинению в госизмене жителя Севастополя подозревают в подготовке теракта

Происшествия
Задержанного по обвинению в госизмене жителя Севастополя подозревают в подготовке теракта

Арестованный в декабре прошлого года за государственную измену в форме шпионажа для СБУ, подозревается в подготовке теракта, информирует пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В сообщении указано, что 47-летний житель Севастополя, который обвиняется в госизмене, планировал совершить террористический акт. Речь идет о подготовке поджога административного здания в городе. Обвиняемый запасался необходимыми ему средствами и орудиями, создавал определенные условия для совершения преступления, но не смог довести дело до конца в связи с арестом.

В связи с этим, Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части первой статьи 30 — части первой статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Подобное наказание, исходя из статьи, предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее дело в отношении планировавших теракт в Липецке украинских диверсантов поступило в военный суд.
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