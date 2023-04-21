Главу департамента по культуре Томской области задержали по делу о «мертвых душах»

Начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка задержали по делу о мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.
В ведомстве уточнили, что чиновника обвиняют в преступлении, совершенным во время его работы директором «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций» (ОГАПОУ «ГКСКТИИ»).
По информации следствия, Волк в течение нескольких лет присваивал денежные средства, выделяемые в качестве зарплаты работнику, который существовал только «на бумаге». В общей сложности было похищено не меньше 900 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о задержании доцента Восточного факультета СПБГУ по подозрению в телефонном мошенничестве.