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Главу департамента по культуре Томской области задержали по делу о «мертвых душах»

Происшествия
Главу департамента по культуре Томской области задержали по делу о «мертвых душах»

Начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка задержали по делу о мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве уточнили, что чиновника обвиняют в преступлении, совершенным во время его работы директором «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций» (ОГАПОУ «ГКСКТИИ»).

По информации следствия, Волк в течение нескольких лет присваивал денежные средства, выделяемые в качестве зарплаты работнику, который существовал только «на бумаге». В общей сложности было похищено не меньше 900 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании доцента Восточного факультета СПБГУ по подозрению в телефонном мошенничестве.
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