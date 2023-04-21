Квартиры на трех этажах пострадали от взрыва газа в жилом доме в Волгограде

По сообщению экстренных служб, взрыв произошел из-за утечки газа в квартире, принадлежащей 87-летней пенсионерке. В тот момент ее не было дома, она находилась на обследовании в больнице, сообщает ИА «Городские вести». Стены ее квартиры погасили силу взрыва, поэтому обошлось без пострадавших.