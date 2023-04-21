«Речи не идет»: Информацию о полном окружении ВСУ в Бахмуте опровергли в СМИ

Появившиеся сведения о полном окружении украинской группировки в Бахмуте (Артемовске) российскими силами опроверг источник, который находится в городе.
Он пояснил, что сейчас ведутся ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, связывающей Бахмут и Хромово. С каждым днем боевикам ВСУ все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в населенном пункте, говорится в сообщении.
«На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет», — приводит слова собеседника РИА Новости.
Власти США предупреждали Киев, что ВСУ не смогут удержать Бахмут (Артемовск) от натиска российских сил, ранее выяснила газета The Washington Post. Освобождение города от украинских боевиков ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Под контроль «музыкантов» также перешло здание бывшей швейной фабрики, которое являлось мощным укрепрайоном ВСУ.