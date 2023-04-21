«Речи не идет»: Информацию о полном окружении ВСУ в Бахмуте опровергли в СМИ

Он пояснил, что сейчас ведутся ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, связывающей Бахмут и Хромово. С каждым днем боевикам ВСУ все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в населенном пункте, говорится в сообщении.