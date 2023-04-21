Yle: Россия обратила пристальное внимание на прибывшие в Финляндию из США танки Abrams

Прибывающую из США технику Россия все чаще стала замечать на территории Финляндии. Об этом сообщает издание Yle.
Речь идет о привезенных из США танках Abrams. Финские СМИ сообщали о движении вооружения по шоссе между городами Хювинкяа и Тервакоски. Боевая техника прибыла на территорию страны в рамках учений Arrow 23, которые пройдут в начале мая.
Ряд российских СМИ уделили этой теме пристальное внимание. Большинство заголовков вышли с предупреждением о том, что техника НАТО находится близко к российской территории, сообщает «Общественная Служба Новостей».
Ранее сообщалось, что города Финляндии начали бороться за размещение инфраструктуры НАТО. По мнению экспертов, членство государства в Альянсе может принести дополнительные инвестиции.