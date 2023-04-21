Экономист Александр Дудчак: запрет «Большой семерки» на экспорт в РФ доставит огромную радость Китаю и Индии

Как выяснилось накануне, страны «Большой семерки» во главе с США намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Как сообщил ФАН экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак, это станет скорее проблемой для Запада, нежели для России.
По данным агентства Bloomberg, идею ввести вместо списка запрещенных товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии. Источники указали, что, скорее всего, даже в случае принятия такого решения санкционная политика останется неизменной в отношении сельскохозяйственной продукции и лекарств.
Как сообщили авторы идеи, этот запрет пока обсуждается, и «может существенно измениться». Главная задача «Большой семерки» — привлечь на свою сторону Евросоюз, что чревато долгими обсуждениями. Ведь изменения должны одобрить все 27 членов ЕС, многие из которых по-прежнему имеют серьезные связи с РФ. Кроме того, столь резкий пересмотр режима санкций вызовет недовольство у компаний, продолжающих торговать с Россией, поскольку это не запрещено текущими рестрикциями. Большие опасения у лидеров Запада вызывает и непредсказуемая реакция со стороны Москвы.
Как считают эксперты, введение почти полного эмбарго на экспорт означает, что большая часть нынешних торговых потоков с Россией для Запада закроется. Уже введенные против РФ санкции сократили экспорт из Евросоюза и стран G7 в Россию почти в два раза, но речь все равно идет о товарах на сумму 66 миллиардов долларов. Многие страны-члены G7 считают, что такой объем слишком важен, особенно, с учетом способности РФ обходить санкции с помощью «параллельного импорта» через третьи страны.
Как сообщил по этому поводу ФАН кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, полный запрет экспорта в РФ нанесет сокрушительный удар по ослабшей экономике Евросоюза.
«Обратите внимание: лидеры Запада сразу начали говорить — мол, да, мы планируем запретить весь экспорт в Россию, но при этом мы хотели бы оставить разрешенным то, что для нас важно. С самого начала процесса ввода санкций, западные страны сами, первыми начинали искать какие-то лазейки, чтобы облегчить себе участь. То есть, как-то избежать «прилета бумеранга» в виде ответных мер. Тем не менее, запрет на торговлю с Россией по нескольким направлениям и так уже сильно затормозил развитие экономики самой Европы. Но по настоянию Вашингтона Евросоюз и страны «Большой семерки» весь последний год упорно действовали себе во вред, и вводили все новые ограничения», — отметил Дудчак.
По мнению экономиста, европейцы добились в этом плане целого ряда «успехов».
«Например, в прошлом году из-за санкций экспорт из ЕС в Россию упал на целых 38 процентов, это минимум с 2005 года. А у Штатов уровень экспорта в Россию и так всегда был небольшим, в 2022-м он составил порядка 1,7 миллиарда долларов (хотя годом ранее он оценивался в 4 миллиарда долларов). То есть, в этом плане они умудрились серьезно урезать уровень поставок. При этом импорт в ЕС из России все равно остался на довольно серьезном уровне, и возникшее отрицательное сальдо торгового баланса сильно раздражает европейцев», — указал Дудчак.
По мнению эксперта Института стран СНГ, идея полностью запретить экспорт в Россию возникла на фоне исчерпания возможностей Евросоюза вводить против нас новые санкции.
«Ну, пусть вводят такой запрет, ведь для них это означает потерю огромного рынка РФ. Посмотрим также, что скажут по этому поводу западные компании-производители, которые и так за последний год понесли огромные убытки из-за «закрытия России». В конце концов, Европа по-прежнему во многом ориентирована на рынок РФ, и в случае запрета на экспорт им придется искать какие-то другие рынки сбыта для своей продукции. Для того, чтобы «толкаться» на новых рынках, им самим придется снижать стоимость продукции. А конкурентоспособность тех же европейских компаний и так резко снизилась из-за роста цен на энергоносители», — считает эксперт.
Таким образом, «под шумок» украинского кризиса США очень удачно навязали Европе крайне невыгодные для нее условия торговли с РФ.
«В итоге, сегодня европейцы гробят сами себя, поддерживая все новые меры против России. И это все чаще вызывает протесты даже у лидеров ЕС. Главный момент — запрет «Большой семерки» на экспорт в РФ принесет большую радость Китаю и Индии. А также остальным нашим партнерам по БРИКС — вроде Бразилии и ЮАР, а также Ирану, ОАЭ, Саудовской Аравии и многим другим. Все эти страны наверняка скажут большое спасибо «Большой семерке» за их безумные идеи. Как только западные компании уходят с нашего рынка, их место тут же занимают конкуренты из дружественных России стран», — пояснил он.
Что касается запрета на поставки в РФ наукоемкой и высокотехнологичной продукции, продолжил он, то сегодня уже не те времена, что в 20-м веке, отметил Дудчак.
«Сегодня сама Россия имеет многие важные технологии. А если нам чего-то не хватает, то к нам на помощь всегда готовы прийти те же Индия, Китай и многие другие. Как показала практика, в не западном мире уже есть огромное количество стран, которые активно развивали свою сферу хай-тека. Поэтому запрет «Большой семерки» на экспорт в РФ может стать скорее проблемой для Запада, чем для нашей страны», — заключил экономист.
Напомним, 20 апреля источник в Брюсселе рассказал изданию Financial Times, что новых антироссийских санкций ждать не стоит, потому что введение дополнительных ограничительных мер приведет только к росту исключений из них. Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз все же готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.