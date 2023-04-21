Экономист Александр Дудчак: запрет «Большой семерки» на экспорт в РФ доставит огромную радость Китаю и Индии

Как считают эксперты, введение почти полного эмбарго на экспорт означает, что большая часть нынешних торговых потоков с Россией для Запада закроется. Уже введенные против РФ санкции сократили экспорт из Евросоюза и стран G7 в Россию почти в два раза, но речь все равно идет о товарах на сумму 66 миллиардов долларов. Многие страны-члены G7 считают, что такой объем слишком важен, особенно, с учетом способности РФ обходить санкции с помощью «параллельного импорта» через третьи страны.