Современным детям — современное кино: психолог Дугенцова рассказала, почему не стоит воспитывать молодежь на советской классике

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова рассказала корреспонденту ФАН, почему детям нужно смотреть современное кино.
Разница поколений
Взрослые нередко апеллируют к советским фильмам и мультикам, на которых воспитывались сами. Согласно мнению эксперта, современному ребенку лучше смотреть современные мультики нежели любимую взрослыми классику. Этому есть логичное объяснение, о котором, однако, большинство родителей не задумываются.
«У нас есть такая история, как поколения, думаю, вы об этом слышали. Сейчас есть проблема с тем, что родители думают, что они растят таких же детей, какими были они сами. На самом деле, это далеко не так», — рассказывает эксперт.
Психолог советует всем интересующимся почитать о теории поколений, которая рассказывает исчерпывающие и небанальные вещи. Таким образом получится лучше узнать своего ребенка, сколько бы лет ему не было.
Чтобы было, о чем поговорить
Дугенцова делает упор на то, как важно взрослеющему человеку социализироваться в то общество, в котором он живет, растет и находится ежедневно.
«Мы не всегда понимаем своих детей, они не всегда будут понимать нас, поэтому воспитывать ребенка только на советских мультфильмах, заставлять его сдавать телефон и уходить в прочие подобные крайности — это, к сожалению, значит делать из ребенка белую ворону», — подчеркивает специалист.
Психолог отмечает, что рано или поздно ребенок все равно придет в то или иное образовательное учреждение, будь то детский сад или школа, и тогда он будет окружен сверстниками, которые обязательно будут «в теме», а он — нет.
«Когда ребенок придет в детский сад, либо в школу, вокруг будут другие дети. Представьте, что они, например, сидят, играют, обсуждают что-то, а наш ребенок сидит, читает сказки, обсуждает ту же «Серую шейку». Как он себя будет чувствовать? Это не есть хорошо, нужно идти в ногу со временем», — убеждает специалист.
Миксуйте классику и новинки
Сказкотерапевт отмечает, что, если родители будут давать детям смотреть и читать лишь то, чем увлекались они сами в детстве, они сами того не желая, подставят ребенка и его социализацию. При этом, по словам Дугенцовой, это не значит, что условную «Серую шейку» нужно забыть.
«Покажите ее вместе с чем-то новым, обсудите, и все будет замечательно. Нужно, чтобы это нравилось и вам, и вашему ребенку. Если вы думаете, что современные мультики как-то очень плохо влияют на детей — нет. Просто прежде чем посмотреть какой-то мультик вместе с ребенком, проверьте, насколько он вам тоже откликается и нравится. Посмотрите прежде его сами», — советует сказкотерапевт.
Ранее Дарья Дугенцова также рассказала ФАН, почему дети стремятся к страху. Психолог провела небанальные параллели на примере еще недавно популярного Хагги Вагги.