Современным детям — современное кино: психолог Дугенцова рассказала, почему не стоит воспитывать молодежь на советской классике

Сказкотерапевт отмечает, что, если родители будут давать детям смотреть и читать лишь то, чем увлекались они сами в детстве, они сами того не желая, подставят ребенка и его социализацию. При этом, по словам Дугенцовой, это не значит, что условную «Серую шейку» нужно забыть.