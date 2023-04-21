Специалисты ведут восстановительные работы на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина в Белгороде

Сотрудники дорожной службы Белгорода активно ведут восстановительные работы на месте взрыва, произошедшего на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина вечером 20 апреля. Перед дорожниками поставили задачу — восстановить твердое покрытие к понедельнику.
Рабочие уже сделали побетонку и приступили к резке кромки асфальта, говорится в Telegram-канале мэра Белгорода Валентина Демидова. После специалисты будут закладывать щебеночную подоснову, а к асфальтированию перейдут, как только позволит погода.
По словам чиновника, строители продолжают обследовать жилой дом на улице Шаландина. Экспертам нужно убедиться, что несущие конструкции находятся в нормальном состоянии, и исключить возможные деформации. По предварительным данным, на четвертом этаже здания потребуются работы по усилению и демонтажу железобетонных панелей. Конструктивные элементы восстановят при помощи металлоконструкций с заполнением бетоном.
В четырех поврежденных взрывом квартирах в ближайшее время приступят к восстановительным работам. Сейчас специалисты закрывают тепловой контур помещений и составляют акты с собственниками жилья.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек. Напомним, что причиной ЧП, произошедшего вечером 20 апреля, стал нештатный сход авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ над городом.