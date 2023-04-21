Специалисты ведут восстановительные работы на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина в Белгороде

По словам чиновника, строители продолжают обследовать жилой дом на улице Шаландина. Экспертам нужно убедиться, что несущие конструкции находятся в нормальном состоянии, и исключить возможные деформации. По предварительным данным, на четвертом этаже здания потребуются работы по усилению и демонтажу железобетонных панелей. Конструктивные элементы восстановят при помощи металлоконструкций с заполнением бетоном.