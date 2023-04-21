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Служитель РПЦ Лаврентий Черниговский оставил пророчество об образовании «могучего государства»

Общество
Служитель РПЦ Лаврентий Черниговский оставил пророчество об образовании «могучего государства»

Россия, Беларуссия и Украина вместе со всеми славянскими народами и землями создадут могучее государство. Об этом говорил священнослужитель РПЦ Лаврентий Черниговский, чьи пророчества вызывают все больший интерес.

Пророчества его рассказывали о периоде расколов и ереси, который люди должны будут пережить. Он также указывал на важность сохранения веры в тех, кто сможет привести Россию к Свету.

«Наши родные слова – Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в коем случае», — говорил старец.

Он отмечал, что Россию, Белоруссию и Украину нельзя разделить, подобно Пресвятой Троице. Черниговский также призвал помнить это и не забывать.

Ранее обозреватели турецкого издания Yeni Çağ рассказали, почему начинает сбываться пророчество Наполеона о Китае. Они напомнили, что французский император предупреждал мир, что однажды поднебесная «пробудится» набрав серьезный внешнеполитический вес и весь мир содрогнется.
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