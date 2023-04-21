Служитель РПЦ Лаврентий Черниговский оставил пророчество об образовании «могучего государства»

Россия, Беларуссия и Украина вместе со всеми славянскими народами и землями создадут могучее государство. Об этом говорил священнослужитель РПЦ Лаврентий Черниговский, чьи пророчества вызывают все больший интерес.
Пророчества его рассказывали о периоде расколов и ереси, который люди должны будут пережить. Он также указывал на важность сохранения веры в тех, кто сможет привести Россию к Свету.
«Наши родные слова – Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в коем случае», — говорил старец.
Он отмечал, что Россию, Белоруссию и Украину нельзя разделить, подобно Пресвятой Троице. Черниговский также призвал помнить это и не забывать.
Ранее обозреватели турецкого издания Yeni Çağ рассказали, почему начинает сбываться пророчество Наполеона о Китае. Они напомнили, что французский император предупреждал мир, что однажды поднебесная «пробудится» набрав серьезный внешнеполитический вес и весь мир содрогнется.