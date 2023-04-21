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Аккаунт Папы Римского Франциска в Twitter лишился галочки верификации

Общество
Аккаунт Папы Римского Франциска в Twitter лишился галочки верификации

Папа Римский Франциск потерял верификацию в заблокированной на территории РФ соцсети Twitter (ограничена Роскомнадзором на территории РФ). По сообщениям Reuters, помимо священнослужителя, «статуса» лишились экс-президент США Дональд Трамп и другие.

Причиной стали нововведения главы компании Илона Маска. Раньше отметку около ника аккаунта могли получить только официальные страницы известных личностей. Теперь этой функцией могут воспользоваться все желающие за определенную цену.

Такая политика Twitter привела к потере «галочки» у многих реальных аккаунтов деятелей культуры. Тем не менее, Маск подарил верификацию некоторым лицам. Как сообщает издание «Газета.Ru», среди них оказался писатель Стивен Кинг.

Ранее Папа Римский в честь коронации Карла III подарил главе королевской семьи щепки креста, на котором был распят Иисус Христос. По сообщениям СМИ, длинна артефактов составляет не более одного сантиметра.
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