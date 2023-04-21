Bloomberg: Диверсанты ушли с места взрывов на «Северных потоках» на подлодке

Устроившие подводные взрывы на «Северных потоках», чтобы уйти с места происшествия, должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, который должен был быть похож на технику военно-морских сил. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на дайвера ВМС Дании.
По мнению специалиста, установка взрывчатки и безопасное всплытие заняли бы у отдельного дайвера не один час, поэтому надводное судно привлекло бы ненужное внимание. Подобное может вызвать интерес у следствия, так как корабль длительное время находился бы в неподвижном состоянии в течение нескольких часов.
Для диверсантов поиск трубопроводов, без знания точных координат или технологий слежения, транспортировка и размещение взрывчатых веществ являлись бы непосильной задачей, отметил драйвер. Также он добавил, что, вероятно, очень тяжелые заряды разместили у нижней части труб. По данным агентства, ВМС Дании считают, что это предположение рационально, потому что крайне трудно было бы провести на такой подобной глубине длительное время и остаться незамеченными.
Ранее представитель МИД России Александр Панкин заявил о недопустимости игнорирования расследования диверсии на «Северных потоках».