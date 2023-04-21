Bloomberg: Диверсанты ушли с места взрывов на «Северных потоках» на подлодке

Для диверсантов поиск трубопроводов, без знания точных координат или технологий слежения, транспортировка и размещение взрывчатых веществ являлись бы непосильной задачей, отметил драйвер. Также он добавил, что, вероятно, очень тяжелые заряды разместили у нижней части труб. По данным агентства, ВМС Дании считают, что это предположение рационально, потому что крайне трудно было бы провести на такой подобной глубине длительное время и остаться незамеченными.