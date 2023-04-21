Вице-президент ГК «Чистая линия» Бениаминов: Музей мороженого работает с проектом «Пушкинская карта» законно

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов опроверг обвинение Telegram-канал Mash о том, что экс-замминистр культуры страны Ольга Ярилова растратила 125 миллионов бюджетных средств на посещение Музея мороженого. Об этом сообщает 360.
Бениаминов рассказал, что Музей мороженого в башне «Федерация Восток» еще с сентября 2021 года стал сотрудничать с «Пушкинской картой». Он добавил, что культурная площадка работает с проектом на законных основаниях.
«В сентябре 2021 года управляющий оператор нашего проекта подал электронную заявку на включение Музея мороженого в реестр проектов "Пушкинская карта". Примерно через месяц, в конце октября 2021 года было получено положительное заключение экспертного совета», — объяснил Бениаминов.
После этого каждый студент смог приходить в музей, чтобы проникнуться историей мороженого и наблюдать технологию его изготовления. Бениаминов добавил, что мороженое можно попробовать. По его словам, на предприятии всего представлено более 300 постоянных экспонатов.
Данные Армена Бениаминова опровергли участие Ольги Яриловой в коррупционной деятельности. Ранее она была задержана по подозрению в хищении средств.